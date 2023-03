Lena Meyer-Landrut hat die Schule innerlich boykottiert!

Die Schule konnte ihr nichts ab! Lena Meyer-Landrut (31) gewann im Jahr 2010 den Eurovision Song Contest in Oslo. Vor ihrem Abflug nach Norwegen hatte die gebürtige Hannoveranerin damals noch ihr Abitur abgelegt. Seitdem hat die Sängerin eine steile Karriere hingelegt und kann auch heute noch von ihrem Erfolg leben. Ihrer Schulzeit trauert die Popmusikerin keine Sekunde hinterher, denn: Lena lehnt das System ab!

"Ich fand das System damals ätzend und habe es innerlich boykottiert", teilt die 31-Jährige der Deutschen Presse-Agentur mit. Die Schule habe sie damals nur durchgezogen, weil sie das Gefühl hatte, es zu müssen und weil sie einen Abschluss haben wollte. "Denn ich wusste, das gehört dazu", erklärt die The Voice Kids-Jurorin weiter. Für Lena sei klar, dass sich an dem staatlichen Schulsystem etwas ändern müsse. "Das ist unsere nächste Generation. Es ist doch total wichtig, dass sie so gut wie möglich darauf vorbereitet wird, was in der Welt los ist", sagt die Berlinerin weiter.

Gut, dass Lena dieses Kapitel für sich selbst schon mal hinter sich lassen kann. Ihre letzten Prüfungen legte sie vor mehr als zehn Jahren ab. Beim Song Contest sagte sie anschließend: "Schülerin bin ich jetzt nicht mehr. Aber wenn ich nicht bestanden habe, mach ich das auf keinen Fall noch mal. Das Fach-Abi habe ich dann, das reicht mir auch. Ich mache nicht noch ein Jahr Schule, hab ich keinen Bock drauf."

Instagram / lenameyerlandrut Lena Meyer-Landrut mit kurzen Haaren

Instagram / lenameyerlandrut Lena Meyer-Landrut im Januar 2023

Getty Images Lena Meyer-Landrut bei der EM-Qualifikations-Auslosung im Oktober 2022

