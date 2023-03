Sexy und freizügig: Carmen Geiss posiert oberkörperfrei!

Sie zeigt, was sie hat! Carmen Geiss (57) lebt mit ihrem Mann Robert (59) und ihren Töchtern Davina (19) und Shania (18) ein Leben im Luxus. Das präsentiert die Blondine oft und gern in den sozialen Medien sowie auch in der erfolgreichen TV-Show Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie. Die Reality-TV-Queen präsentiert der Öffentlichkeit auch regelmäßig ihren Körper und ihre Kurven, doch fast nie lässt sie ihre Hüllen vollständig fallen. Das scheint sich jetzt zu ändern: Carmen posiert oberkörperfrei auf Social Media!

Via Instagram teilte die 57-Jährige mehrere Schnappschüsse mit ihren Fans, auf welchen sie in einem Pool entspannt. Die Unternehmerin trägt eine Sonnenbrille und ihre nassen Haare fallen ihr über die Schultern. Carmen verdeckt ihre entblößte Brust auf den Fotos lediglich mit ihren Armen und schaut lasziv in die Ferne. Den Post untermalt das ehemalige Model mit den Worten: "Seid einfach ihr selbst" und scheint dies in ihren Bildern auch selbst zu verkörpern.

Die Reality-TV-Ikone ist wohl sehr stolz auf sich und ihren Körper – und das ist sie auch auf ihre Töchter. Davina hatte vor Kurzem ihre eigene Modemarke mit dem Namen DG by Indigo Limited gegründet. Die ältere Schwester von Shania wurde daraufhin in einen Rechtsstreit mit dem Luxuslabel Dolce & Gabbana verwickelt, weil ihr Markenname dem anderen Firmennamen angeblich zu sehr ähneln soll.

Instagram / carmengeiss_1965 Carmen Geiss, März 2023

Instagram / carmengeiss_1965 Carmen Geiss, Unternehmerin

Getty Images Die Geissens auf dem Oktoberfest

