"So wie meine Mädchen": Sarah Ferguson schwärmt von Enkeln

Sie sieht große Ähnlichkeiten zu ihren eigenen Kindern! Im Januar 2023 verkündete Prinzessin Eugenie (32) die freudige Nachricht, dass sie erneut schwanger sei. Das freute ein Mitglied ihrer Familie ganz besonders: ihre Mutter Sarah Ferguson (63). Die Ex-Frau von Prinz Andrew (63) scheint in ihrer Rolle als Oma vollends aufzublühen. Am Montag verriet sie: Ihre Enkelkinder erinnern sie stark an ihre eigenen beiden Töchter!

"Diese beiden Kleinen... sie schauen mich mit ihren großen Augen an. Sie sehen aus wie meine Mädchen", schwärmte die 63-Jährige von ihren Enkeln während ihrer Buchpräsentation in New York, wie Hello! berichtet. Vor allem Sienna, die Tochter ihrer Erstgeborenen, zeige große Ähnlichkeit zu eben dieser: "Sisi ist einfach Mini-Beatrice", erzählte die zweifache Oma weiter.

Wie sehr sich Sarah auf das zweite Kind ihrer jüngsten Tochter Eugenie freut, teilte sie kurz nach Bekanntgabe der Schwangerschaft. Via Instagram postete die Herzogin von York ein Foto ihres Enkelsohns August, der beim Regen durch eine Pfütze läuft. "Du wirst die Pfützen teilen, Augie! Großartige Neuigkeiten. Oma-Himmel... Ich bin zutiefst dankbar", schrieb Fergie zu dem Schnappschuss. Auch unter Eugenies Verkündungspost verlieh sie ihrer Freude Ausdruck und kommentierte dort ebenfalls die Worte "Oma-Himmel" mit einem Herz-Emoji.

Getty Images Prinzessin Eugenie mit ihrem Sohn August, Juni 2022

Instagram / princesseugenie Prinzessin Eugenie, Prinzessin Beatrice und Sarah Ferguson im März 2023

Instagram / princesseugenie Prinzessin Beatrice und Prinzessin Eugenie im August 2022

