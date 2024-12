König Charles dankt Sarah Ferguson für Einfluss auf Andrew

Die britischen Royals feiern Weihnachten eigentlich alle zusammen als Familie auf dem Anwesen in Sandringham. Allerdings wird Prinz Andrew (64) den Festlichkeiten wohl nicht beiwohnen. Nachdem seine Verbindung zu einem chinesischen Spion ans Licht geraten ist, soll sich der Bruder von König Charles (76) widerwillig dazu bereit erklärt haben, dem Weihnachtsfest fernzubleiben. Damit soll verhindert werden, die königliche Familie "in Peinlichkeiten zu bringen". Wie ein Insider nun gegenüber The Times verrät, soll der König deswegen besonders einer Person sehr dankbar sein: Sarah Ferguson (65). Angeblich soll sie einen großen Einfluss auf Andrew gehabt und ihn überzeugt haben, stattdessen mit ihr in der Royal Lodge zu feiern. "Ich weiß, dass der König der Herzogin für ihre Hilfe sehr dankbar ist", meint die Quelle aus dem Palast.

König Charles ist allseits dafür bekannt, Konfrontationen mit Familienmitgliedern zu meiden. Deswegen hat er seinen Bruder auch nicht selbst ausgeladen. Wie ein Informant Daily Mail verriet, hatte er einfach gehofft, Andrew würde "das Richtige tun". Nachdem der Herzog den mutmaßlichen Spion der chinesischen Regierung sogar mehrmals in den verschiedenen königlichen Palästen empfangen hatte, soll der Monarch äußerst verärgert gewesen sein. Mittlerweile wurde dem Agenten von Großbritannien ein Einreiseverbot auferlegt, auch wenn dieser die Anschuldigungen von sich weist.

Andrew ist nicht der Einzige, der auf Wunsch seiner Familie nicht zum gemeinsamen Weihnachtsfest kommen darf. Auch Prinz Harry (40) hat keine Einladung erhalten, das Fest in Sandringham zu feiern. Allerdings soll Harry und seine Frau Herzogin Meghan (43) das nicht unbedingt stören. "Das überrascht nicht, denn sie haben auch nicht damit gerechnet, und selbst wenn eine Einladung erfolgt wäre, hätten sie diese wahrscheinlich abgelehnt", versichert eine Quelle gegenüber Closer. Das ehemalige Royal-Paar hat mittlerweile seine eigenen Traditionen in seiner Wahlheimat Kalifornien aufgebaut.

Getty Images Prinz Andrew im März 2024

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry

