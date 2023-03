Überraschung: Lady Gaga soll nun doch bei den Oscars singen!

Wird sie nun doch die Bühne rocken? Lady Gaga (36) ist im Rahmen der in wenigen Stunden anstehenden Oscars für ihren Song "Hold My Hand" für einen Award nominiert. Es hieß, die Pop-Ikone würde bei den Academy Awards ihren Hit nicht vorsingen – im Gegensatz zu beispielsweise Sänger-Kollegin Rihanna (35), die auf die Bühne treten wird. Jetzt wohl die Wendung: Anscheinend soll Lady Gaga nun doch ihren Song performen!

Wie Just Jared berichtet, soll die "Born This Way"-Interpretin einen Überraschungsauftritt hinlegen. Dies werde durchaus für möglich gehalten, da es im Rahmen der Academy Awards eigentlich üblich sei, dass die Nominierten für den "Besten Filmsong" den entsprechenden Track auch auf der Bühne anstimmen. Ob es in der Nacht der Nächte wirklich zu einer Gaga-Performance kommt, wird sich bald zeigen.

Zuvor wurde angegeben, dass die Pop-Musikerin keinen Auftritt geplant habe, weil sie in den Dreharbeiten des neuen Joker-Films "Folie à Deux" dermaßen eingespannt sei, dass sie keine Zeit für Proben gehabt habe. Es hieß, eine Performance würde Lady Gaga nur dann anpeilen, wenn sie die Sache auch wirklich top-vorbereitet angehen könne.

Getty Images Lady Gaga, Sängerin

Getty Images Lady Gaga bei den British Academy Film Awards 2022

Getty Images Lady Gaga bei der italienischen "House of Gucci"-Premiere in Milan im November 2021

