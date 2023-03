Während Drama: Justin Bieber macht Hailey Liebeserklärung

Will Justin Bieber (29) damit alle Gerüchte aus dem Weg räumen? Seine Frau Hailey (26) sorgte in den vergangenen Wochen für Negativschlagzeilen. Es war behauptet worden, dass sie und ihre Freundin Kylie Jenner (25) sich über Justins Ex Selena Gomez (30) lustig gemacht hätten. Dies löste eine regelrechte Hasswelle gegen das Model aus. Im Netz kam dazu außerdem die Vermutung auf, dass der Sänger mit seiner Ehefrau nicht glücklich sei. Nun setzt Justin den Spekulationen ein Liebes-Posting entgegen.

Der 29-Jährige teilt Bilder mit seiner Hailey auf Instagram. Darauf liegen die Turteltauben eng umschlungen auf einem Boot nebeneinander in der Sonne. Dabei tragen die beiden lediglich Badeklamotten und sehen mehr als verliebt aus. Der "Peaches"-Interpret strahlt überglücklich. Er schreibt zu der Fotoreihe in Großbuchstaben: "Liebe dich Baby."

Die Follower des Kanadiers glauben wohl trotzdem, dass er seine Frau nicht wirklich lieben würde. Unter dem Posting häufen sich Kommentare wie: "Blinzle zweimal, wenn du entführt wurdest" und "Justin, bist du okay?" oder "Ich wette, sie hat das selbst gepostet."

Getty Images Justin Bieber und Hailey Bieber auf dem Red Carpet

Instagram / justinbieber Justin Bieber und Hailey Bieber, Januar 2023

Backgrid Hailey und Justin Bieber im Dezember 2022

