Wegen Beyoncé: Darum zeigt sich Katja Krasavice auf OnlyFans

Sie verdient sehr viel Geld – durch ihr Nacktsein! Katja Krasavice (26) ist eine der erfolgreichsten Rapperinnen Deutschlands und auch als Influencerin meldet sich die Blondine regelmäßig bei ihren Fans. Sie gilt heute als echte Sexbombe und dieses Image wollte die gebürtige Tschechin auch seit dem Beginn ihrer Karriere erreichen. Jetzt startete die "Raindrops"-Interpretin auch als Podcasterin durch und die erste Folge hat es schon mächtig in sich: Katja erzählt, wie Pop-Queen Beyoncé (41) sie inspirierte, auf OnlyFans durchzustarten!

In ihrem neuen Audio-Format "Queen of Bitches" schildert die Musikerin: "Ich bin die erfolgreichste Frau auf OnlyFans in Deutschland! Aber so richtig mitbekommen habe ich von der Plattform, als Beyoncé darüber gerappt hat. Und: Hallo, das ist Beyoncé – die Queen!" Die DSDS-Jurorin schätzt an dem Internetservice für freizügige Inhalte, dass OnlyFans ihrer Meinung nach für Frauenpower stehe. "Du kannst dir aussuchen, ob du dich da präsentieren möchtest. Jeder, der es will, darf es machen", äußert sie.

Auch sei der Blondine wichtig, dass sie eine Sache klarstellt: "Ich will mit dem Gerücht aufräumen, dass es leicht verdientes Geld ist, sich über die Plattform zu präsentieren." Sie beschreibt es als einen "harten Hustle" und es sei alles andere als einfach.

Instagram / katjakrasavice Katja Krasavice im Januar 2023

Instagram / katjakrasavice Katja Krasavice, DSDS-Jurorin 2023

Instagram / katjakrasavice Katja Krasavice, Rapperin

