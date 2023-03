Wegen Korruption: Messis Ex-Verein FC Barcelona angeklagt!

Lionel Messis (35) altem Verein werden schwere Vorwürfe gemacht! 17 Jahre lang stand der Offensivspieler beim FC Barcelona unter Vertrag. In dieser Zeit erzielte er in 520 Spielen ganze 474 Tore in der Primera División und wurde damit zum Rekordtorschützen. 2021 wechselte Leo dann jedoch nach Frankreich zu Paris Saint-Germain. Doch zuletzt kamen immer wieder Gerüchte auf, dass der Stürmer zu seinem alten Klub zurückkehren soll. Aber der FC Barcelona hat im Moment wohl ganz andre Sorgen.

Wie mehrere spanische Medien berichten, soll der spanische Verein angeklagt worden sein. Unter anderem wird den Katalanen Korruption, Untreue und das Fälschen von Unterlagen vorgeworfen. Die Anschuldigungen richten sich vor allem gegen die ehemaligen Vereinspräsidenten Josep Maria Bartomeu und Sandro Rosell. Die Verantwortlichen sollen zwischen 2001 und 2018 mehr als 7,3 Millionen Euro an ein Unternehmen eines ehemaligen Schiedsrichters gezahlt haben. Die Ermittler seien abschließend zu dem Schluss gekommen, dass die Beträge dazu dienten, Barça bei der Entscheidungsfindung der Schiedsrichter zu begünstigen.

Sollte das Gericht eine Verfehlung des FC Barcelona feststellen, ist eine hohe Strafe zu erwarten. In vergleichbaren Fällen gab es in der Vergangenheit unter anderem Urteile über Geldstrafen, Punktabzüge bis hin zu Zwangsabstiegen. Im Falle eines Schuldspruchs wird sich Leo seinen angeblichen Wechsel wohl noch einmal gründlich überlegen.

