Welche royalen Ladys geben am meisten für ihre Outfits aus?

Dass die Royals einen ausgefallenen und ab und an teuren Geschmack haben, wissen viele ihrer Bewunderer bereits. Fürstin Charlène von Monaco (45), Prinzessin Kate (41), Herzogin Meghan (41) und Prinzessin Eugenie (32) sind nur ein paar der Royals, die gerne tief in die Tasche greifen, wenn es um ihre Kleidung geht. Aber wie viel geben Charlène, Kate, Meghan und Eugenie wirklich für ihre Outfits aus?

Wie die Fashionseite UFO No More, die sich mit den Outfits royaler Persönlichkeiten befasst, festgestellt hat, haben viele von ihnen teure Geschmäcker. Spitzenreiterin im Jahr 2022, was Ausgaben für Kleider und Accessoires angeht, war Fürstin Charlène von Monaco. Sie soll rund 739.542 Euro für neue Klamotten ausgegeben haben. In diesem Preis nicht mit aufgeführt sind die Kleidungsstücke, die sie davor schon besessen hatte. Auf Platz 3 der Liste landete Prinzessin Kate mit 217.311 Euro für ihre Neuanschaffungen.

Sparsamer als ihre Schwägerin war 2022 Herzogin Meghan. Für ihre neue Garderobe hat sie 106.938 Euro ausgegeben. Die bescheidenste der britischen Royals war 2022 Prinzessin Eugenie! Sie hat laut der Berechnung knapp 18.319 Euro für ihre neuen Outfits bezahlt. In Europas royalen Familien gibt es aber noch weitere Mitglieder, die auch gerne viel für ihre Kleider aufbringen: So auch Prinzessin Maria-Olympia von Griechenland und Dänemark, die immerhin auf Platz zwei der Liste gelandet ist, mit umgerechnet 227.604 Euro.

Getty Images Fürstin Charlene, Fürst Alber und ihre Kinder Gabriella und Jacques im Mai 2022

Getty Images Herzogin Kate im März 2022

Getty Images Prinzessin Eugenie, Juni 2022

