Aufregend: Cheyenne Ochsenknecht bringt Mavie zu Tagesmutter

Ein großer Tag für Cheyenne Ochsenknecht (22)! Die Influencerin erwartet derzeit schon ihr zweites Kind. Ihre Tochter Mavie darf sich also bald über ein kleines Geschwisterchen freuen! Immer wieder gewährt die Tochter von Natascha Ochsenknecht (58) ihren Fans Einblicke in ihren Alltag als Mama und berichtete nun von einem weiteren Schritt: Cheyennes Tochter geht jetzt zum ersten Mal zur Tagesmutter!

"Heute ist ein richtig aufregender Tag für mich, wahrscheinlich aufregender als für Mavie. Auch ein trauriger Tag, weil Mavie hat heute ihren ersten Tagesmutter-Eingewöhnungstag", berichtete das Model in seiner Instagram-Story. Das mache Cheyenne sogar etwas wehmütig: "Es ist nicht so schlimm, aber alle, die Mamas oder Papas sind, wissen, wie aufregend das ist, weil das der erste Schritt vor Kindergarten und Schule ist." Die ersten Tage sei sie aber noch dabei und gewöhne Mavie ganz langsam an die neue Umgebung.

Dieser Schritt sei Cheyenne wichtig gewesen, bevor sie ihr zweites Baby bekommt. "Ich wollte unbedingt, dass sie zur Tagesmutter geht, bevor das zweite Kind auf die Welt kommt, weil wenn das zweite Kind da ist und sie dann erst zur Tagesmutter geht, hab ich Angst, dass sie sich verdrängt fühlt oder abgeschoben", erklärte die TV-Bekanntheit.

Cheyenne Ochsenknecht, Influencerin

Cheyenne Ochsenknecht, ihre Tochter Mavie und ihr Mann Nino im Dezember 2022

Cheyenne Ochsenknecht zeigt ihren Babybauch, März 2023

