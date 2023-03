Elegantes Duo: Salma Hayek mit ihrer Tochter bei Oscar-Party

Salma Hayek (56) legte einen glänzenden Auftritt mit ihrer Tochter hin. Die Schauspielerin ist bereits seit 2009 mit ihrem Mann Francois-Henri Pinault (60) verheiratet. Zusammen mit dem Manager hat sie eine Tochter: Valentina Paloma Pinault (15). Die mittlerweile 15-Jährige begleitet ihre Mutter auch hin und wieder auf den roten Teppich. So auch bei einer Aftershow-Party der diesjährigen Oscars – und Salma und Valentina gaben ein elegantes Duo ab.

Bei der Vanity Fair Oscar Party erschien Salma dieses Jahr in Begleitung ihrer Tochter. Nachdem die 56-Jährige bei der Preisverleihung noch in einem roten Glitzerkleid auf der Bühne gestanden war, wählte sie nun einen etwas schlichteren Ton: Ihr enges Dress war Grau-Silber, aber sparte dafür auch nicht an Glitzer. Valentina hingegen setzte auf einen eher lieblichen Look. Sie trug ein altrosafarbenes Kleid mit blumenartigen Rüschen am Rock. Bei den Oscars selbst trug sie aber noch eine leuchtend rote Robe, passend zum Outfit ihrer Mutter.

Valentina ist zwar Salmas einzige leibliche Tochter, aber dafür brachte ihr Mann noch drei weitere Kinder mit in die Ehe. Und auch mit denen scheint sie sich bestens zu verstehen. Bei der Mailänder Fashion Week besuchte sie zusammen mit Valentina und ihrer Stieftochter Mathilde die Fashionshow von Gucci. Und in den Outfits der Designermarke gaben die drei ein modisches Bild ab.

Getty Images Salma Hayek und ihre Tochter Valentina bei den Oscars 2023

Getty Images Valentina Paloma Pinault und Salma Hayek

ActionPress Mathilde Pinault, Salma Hayek und Valentina Paloma Pinault im Februar 2023

