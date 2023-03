Hallo, Frühling! Andrej Mangold und Annika stylish bei Event

Diese beiden Turteltäubchen läuten den Frühling ein! Andrej Mangold (36) wurde als Bachelor 2019 bekannt. Seit letztem Jahr ist der ehemalige Rosenkavalier nun wieder in festen Händen. Die Frau an seiner Seite heißt Annika Jung und ist erfolgreiche Fashion-Bloggerin. Im Januar 2023 wagten die beiden den nächsten Schritt und zogen zusammen in eine Kölner Wohnung. Jetzt zeigten sich Andrej und Annika verliebt in einem frühlingshaften Outfit!

Am Samstag besuchten Andrej und Annika das Golden Swing Celebrity Event auf Mallorca und wurden von Paparazzi abgelichtet. Die Outfits der beiden konnten sich dabei sehen lassen, denn das Liebespaar kam Ton in Ton! Während sich der Ex-Bachelor für einen mintfarbenen Anzug und weiße Sportschuhe entschied, trug Annika ein farblich passendes Kleid mit hellem Blazer und cremefarbenen Absatzschuhen.

Andrej war jedoch nicht nur als Gast bei dem Event: Er moderierte die Fashionshow der Berliner Designerin Ebru Berkiden! In einem aufgeknöpften Nachthemd lief der 36-Jährige anschließend als letzer den Laufsteg hinab. Eine romantische Geste konnte er sich dabei nicht verkneifen: Andrej rief seine Herzensdame Annika auf die Bühne und übergab ihr eine Rose.

Andrej Mangold und Annika Jung

Andrej Mangold auf Fashionshow

Andrej Mangold und Annika Jung

