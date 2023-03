Heiße Bikini-Bilder von Millionärstochter Davina Geiss

Diese Bilder können sich sehen lassen! Davina Shakira Geiss (19) ist durch die Serie Die Geissens bekannt geworden, die das luxuriöse Leben ihrer Familie begleitet. Als Tochter von Multimillionär Robert Geiss (59) und Carmen Geiss (57) wuchsen sie und ihre Schwester im Rampenlicht auf. Im Netz teilt die 19-Jährige Eindrücke aus ihrem Leben mit ihren Followern. Jetzt postete Davina heiße Bikini-Bilder aus dem Urlaub.

Auf ihrem neuen Instagram-Beitrag sonnt sich Davina auf der Terrasse eines Holzhäuschens direkt am Meer. Ihre Topfigur präsentiert die hübsche Blondine in einem knappen, blauen Bikini. "Fühle mich blau", steht unter ihrem Beitrag – vermutlich als Anlehnung an ihren Zweiteiler. Auch in ihrer Story teilt Davina weitere Eindrücke aus dem Urlaub. Mit einem Jetski fährt sie über das kristallblaue Wasser.

In den Kommentaren des Beitrages spalten sich die Meinungen zu dem Bikini-Bild. Während einige Follower des Realitystars den Schnappschuss stark kritisieren, sind andere sichtlich begeistert. "Mit Photoshop muss man arbeiten können", wirft ein Follower ihr vor. Ein anderer Fan äußert sich durchaus positiv zu dem Bild: "Bist eine megaschöne Frau. Top Figur!" Trotz einiger negativer Kommentare bestärken sie viele Fans weiterzumachen und freuen sich auf neue Bilder.

Anzeige

RTLZWEI Familie Geiss: Carmen, Shania Tyra, Davina Shakira und Robert

Anzeige

Instagram / the_real_davina_geiss Davina Geiss im November 2022

Anzeige

Instagram / the_real_davina_geiss Davina Geiss im Oktober 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de