Aus diesem Grund sind Shania und Davina Geiss noch Single

Wieso gehen die Töchter von Robert (58) und Carmen Geiss (57) immer noch allein durchs Leben? Vor vier Jahren gaben Davina Shakira Geiss (19) und der britische Rapper Leondre Devries (22) ihre Trennung bekannt. Seitdem ist die TV-Persönlichkeit solo. Auch ihre knapp ein Jahr jüngere Schwester Shania (18) hat derzeit niemanden an ihrer Seite. Carmen verriet nun, warum ihre Töchter Shania und Davina Single sind!

In der neuen Episode von Die Geissens ging es für die erfolgreiche Familie nach London. Bei ihrem Trip stand dabei alles im Zeichen der Royals. Auch das Haus von Prinzessin Diana (✝36), die bloß ein Jahr älter als Davina gewesen war, als sie König Charles III. (74) geheiratet hatte, stand auf ihrem Zeitplan. Dabei kommt die Frage auf, weswegen die beiden Nesthäkchen noch nicht den richtigen Partner an ihrer Seite haben. "Weil er ihnen noch nicht über den Weg gelaufen ist", klärt Mama Carmen auf. Der Erste sei ja auch nicht immer der Beste. "Das, was ich habe, ist ja eine Ausnahme", sagt die Blondine.

Zieht es die in Monaco ansässigen Geissens womöglich dauerhaft ins Vereinigte Königreich? Robert spricht über mögliche Umzugspläne. "Das ist nur wegen der Kinder, weil die hier ne Wohnung haben wollen, damit die hier Party machen können", berichtet der Unternehmer.

RTL2 Davina, Carmen, Robert und Shania Geiss in London

RTLZWEI / Severin Schweiger Davina und Shania Geiss, Millionärstöchter

RTL2 Carmen, Robert, Davina und Shania Geiss

