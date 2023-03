Heißes Dekolleté: Lisa Marie Straube flasht im Glitzerkleid

Lisa Marie Straube (21) sieht einfach bezaubernd aus. Die Influencerin sorgte 2021 mit ihrer vermeintlichen Affäre mit dem Fußballspieler Mats Hummels (34) für Schlagzeilen – damals war der Kicker noch mit Cathy Hummels (35) verheiratet. Später wirkte die Brünette an internationalen Projekten mit und war unter anderem in Drakes (36) Musikvideo zu sehen. Jetzt flasht die Beauty ihre Fans in einem wunderschönen Kleid.

Auf Instagram teilte Lisa eine neue Fotoreihe. In einem mit Glitzersteinen besetzten beigefarbenen Kleid lächelt sie schüchtern in die Kamera. Das schulterfreie Dress setzt ihr Dekolleté perfekt in Szene. "Kleiner Prinzessinnen-Moment" schreibt die Beauty zu den Schnappschüssen, auf denen sie die Haare streng nach hinten zu einem Dutt gesteckt hat.

Auch ihre Fans und Follower sind von dem Bild begeistert. So kommentiert Laura Maria Rypa (27) "Wow" und zwei Emojis, die sich augenscheinlich verliebt haben. "Unfassbar schön" und "So eine Schönheit" ergänzen zwei andere Follower. Ein Fan scheint bei ihrem Anblick völlig aus dem Häuschen zu sein. "Wow! Das Kleid steht dir wirklich super! Du siehst einfach wunderschön aus!", schreibt der User.

Getty Images Mats Hummels, Fußballstar

Instagram / lisa.straube Lisa Marie Straube, Netzstar

Instagram / lisa.straube Lisa Marie Straube, März 2023

