Kaia und Austin Butler kamen zusammen zu Oscar-Party

Seit 2021 sind sie ein Paar! Dennoch sieht man Kaia Gerber (21) und Austin Butler (31) nur selten zusammen in der Öffentlichkeit. Die Tochter von Supermodel Cindy Crawford (57) und der Elvis-Darsteller sind jedoch nach wie vor sehr verliebt. Nach den gestrigen Oscars gab es nun einen ihrer seltenen gemeinsamen Auftritte. Kaia und Austin gingen zusammen zur Vanity Fair Oscar After Party!

Wie Acess Online berichtet, kam Kaia gemeinsam mit Austin zu der Party. Seine erste Oscar-Verleihung besuchte er noch ohne sie, dafür aber mit einem seiner besten Freunde. Das Paar glänzte auf dem blauen Teppich der Vanity Fair Party und konnte die Finger kaum voneinander lassen. Kaia trug ein bodenlanges silberfarbenes Kleid mit einem hohen Schlitz an der Seite, Austin erschien im schwarzen Anzug mit passendem Satin-Hemd.

Die Meinung der Fans zu den Looks der beiden ist jedoch gemischt: "Im Vergleich zu den anderen sehen die beiden langweilig aus" oder "Sie sieht ihrer Mutter zum Verwechseln ähnlich", heißt es auf Instagram. Austins Outfit zu den Oscars kam online etwas besser an, viele User geben ihm in den Kommentaren ein Flammen-Emoji.

Getty Images Austin Butler bei den Oscars 2023

Getty Images Austin Butler und Kaia Gerber gemeinsam bei der Vanity Fair Oscar Party

Getty Images Kaia Gerber bei der A Sense of Home Gala

