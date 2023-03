"Let's Dance"-Trauma: Chryssanthi ist wegen Llambi schlaflos

Das war ein Schock für Chryssanthi Kavazi (34)! Derzeit schwingt die Schauspielerin gemeinsam mit Profi Vadim Garbuzov (35) das Tanzbein bei Let's Dance. Dabei scheint sie es Juror Joachim Llambi (58) nie recht machen zu können. Bereits in Show zwei hatte er die GZSZ-Darstellerin ganz schön zusammengefaltet. Dann vergangenen Freitag der Schock: Der strenge Tanzrichter gab ihr bloß einen Punkt für ihren Cha Cha Cha! Aufgrund von Llambis harter Kritik hat Chryssanthi nun schlaflose Nächte!

"Der letzte Freitag lief so schlecht, dass ich wirklich immer wach geworden bin und dachte: 'Das kann doch nicht sein'", äußert sich die 34-Jährige geknickt im Interview mit RTL. Dass sie so eine schlechte Bewertung erhielt, habe ihr Selbstbewusstsein geraubt. "Das hat Vadim dann die Woche aufgebaut und dann heute dachte ich so: 'Oh nein, jetzt fängt wieder alles von vorne an'", beklagt sich Chryssanthi. Doch obwohl sie mit dem Profi auf den letzten Platz in der Jury-Bewertung gerutscht war, haben dennoch genügend Zuschauer für die beiden angerufen. "Sie sehen ja irgendwas in uns als Tanzpaar und das freut mich einfach ganz doll", fügt die Schauspielerin glücklich hinzu.

Doch auch die Zuschauer waren überhaupt nicht mit Llambis strenger Punktevergabe einverstanden. "Llambi ist heute mit dem falschen Fuß aufgestanden" oder "Hat Llambi heute Verstopfung oder was ist bei ihm los?", bemerkten Fans der Sendung empört auf Twitter. Doch die Bewertung des strengen Jurors missfiel nicht jedem. Andere fanden sie durchaus gerechtfertigt. "Sorry, aber Llambi muss es ja richten, wenn die anderen nur Bullerbü-Punkte geben. Wo waren das denn 6 Punkte?", sprang ein anderer Nutzer dem 58-Jährigen bei.

Getty Images Chryssanthi Kavazi bei "Let's Dance" 2023

Getty Images Chryssanthi Kavazi und Vadim Garbuzov bei "Let's Dance" 2023

Getty Images Joachim Llambi

