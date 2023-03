Wenig Punkte bei "Let's Dance": War Llambi etwa zu harsch?

War Joachim Llambi (58) etwa zu hart? Seit 2006 sitzt der strenge Tanzsportler nun schon in der Jury von Let's Dance. Dabei steht er vor allem immer mal wieder für seine gnadenlos ehrlichen Kommentare und die konsequente Bewertung in der Kritik. So auch aufgrund der gestrigen Show. Denn die Punkte des einstigen Turniertänzers hoben sich teilweise deutlich von denen seiner Jury-Kollegen ab. So bekam Younes Zarou (25) drei und Chryssanthi Kavazi (34) bloß einen Punkt von ihm! War Llambi in seiner Bewertung etwa zu streng?

Die Zuschauer auf Twitter sehen das jedenfalls so. "Llambi ist heute mit dem falschen Fuß aufgestanden" oder "Hat Llambi heute Verstopfung oder was ist bei ihm los?", bemerken Fans der Sendung empört. Doch die Bewertung des strengen Juroren missfällt nicht jedem. Andere finden sie durchaus gerechtfertigt. "Sorry, aber Llambi muss es ja richten, wenn die anderen nur Bullerbü-Punkte geben. Wo waren das denn 6 Punkte?", springt ein anderer Nutzer dem 58-Jährigen bei.

"Wie jeder von uns bildet sich Herr Llambi seine eigene Meinung", stellte sein Jury-Kollege Jorge Gonzalez (55) bereits vor dem Beginn der diesjährigen Staffel gegenüber Bunte klar. Der gebürtige Kubaner betonte jedoch auch, dass die Zuschauer alle drei Juroren als gesamte Einheit verstehen und nicht als Einzelne betrachten sollen. "Wir sind alle sehr verschieden, aber bilden am Ende eine Symbiose. Jeder von uns achtet im Detail auf etwas anderes, aber so bekommen die Tänzer am Ende auch ein Gesamturteil aus allen Blickwinkeln", erklärte er.

