Hatte "Make Love, Fake Love"-Max echte Gefühle für Yeliz?

Was empfand Max Bornmann wirklich für Yeliz Koc (29)? Bei Make Love, Fake Love suchte die Influencerin die große Liebe – und sollte sie schließlich in Jannik Kontalis finden! Aber auch Max gehörte während der Show zu Yeliz' Favoriten: Die beiden kamen sich immer wieder körperlich sehr nahe – obwohl seine Freundin Luisa auf ihn wartete! Gegenüber Promiflash verriet Max jetzt, ob er während der Dreharbeiten Gefühle für Yeliz entwickelt hat!

In einem Interview mit Promiflash sprach der Hottie Klartext: "Das, was wir hatten, war echt und sehr schön." Das vertraute Verhältnis und die körperlichen Annäherungen haben anscheinend dazu geführt, dass Max trotz seiner Beziehung schließlich doch mehr für Yeliz empfunden hatte: "Gefühle auf jeden Fall. So nahe, wie wir uns gekommen sind…"

Nach dem Ende der Show versuchte der ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darsteller seine Beziehung zu Luisa zu retten. Seine Bemühungen blieben allerdings erfolglos: "Aber ich war nach der Show tatsächlich noch ein paar Monate mit Luisa zusammen", erklärte Max in einem gemeinsamen Instagram-Livestream mit seinen ehemaligen Mitkandidaten Sidar, Cem und Frederik.

Anzeige

Facebook / Max Bornmann Max und Luisa, "Make Love, Fake Love"-Kandidaten

Anzeige

RTL Max Bornmann und Yeliz Koc bei "Make Love, Fake Love"

Anzeige

Instagram / max_bornmann Max Bornmann im August 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de