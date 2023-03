Nach Geburt: Adam Levine und Behati Prinsloo bei den Oscars

Adam Levine (43) und Behati Prinsloo (34) haben sich einen kinderfreien Abend gegönnt. Mehrere Frauen warfen dem Sänger im vergangenen Jahr vor, ihnen intime Nachrichten geschickt zu haben. Trotz der Gerüchte hielt das Model weiterhin zu dem Maroon 5-Frontmann. Das Paar wohnte auch weiterhin zusammen und stand diese schwere Zeit gemeinsam durch. Nun haben Adam und Behati einen gemeinsamen Auftritt bei den Oscars hingelegt.

Das Paar schritt am Sonntag Hand in Hand über den roten Teppich bei der Vanity Fair Oscars After Party. Die beiden stimten für diesen Anlass sogar ihre Looks aufeinander ab. Behati glänzte in einem kurvenreichen, schwarzen Paillettenkleid, während Adam einen schwarzen Anzug trug. Aber nicht nur das: Auch die Haare des Paares waren im Partner-Look: Der Sänger präsentierte auf dem Teppich seinen neuen platinblonden Kurzhaarschnitt, der perfekt zu Behatis blondem Haar passte.

Der vergnügliche Abend fand wenige Wochen, nachdem die beiden im Januar ihr drittes gemeinsames Kind begrüßt hatten, statt. Die beiden waren bereits Eltern von zwei Töchtern, der sechsjährigen Dusty Rose und der fünfjährigen Gio Grace. Das 34-jährige Model hatte ihre Schwangerschaft im September bekannt gegeben, indem sie ein Selfie ihres Babybauchs teilte.

Anzeige

Getty Images Adam Levine und Behati Prinsloo, März 2023

Anzeige

Getty Images Behati Prinsloo und Adam Levine, November 2021

Anzeige

Getty Images Adam Levine und Behati Prinsloo bei den Oscars 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de