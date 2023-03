Nach Selena-Beef: Hailey Bieber ohne Justin auf Oscar-Party

Hailey Bieber (26) zeigt sich wieder in der Öffentlichkeit! Derzeit tobt das Internet wegen eines vermeintlichen Beefs zwischen der Frau von Justin Bieber (29) und seiner Ex Selena Gomez (30): Hailey soll sich mit ihrer BFF Kylie Jenner (25) über die Sängerin lustig gemacht haben. Seit einigen Wochen hatte sie sich nicht mehr auf Events gezeigt. Nun posierte Hailey erstmals wieder auf dem roten Teppich – allerdings ohne Justin!

Nach der diesjährigen Oscar-Verleihung besuchte die 26-Jährige die Vanity Fair Oscar Party. Zu diesem Anlass trug Hailey ein schwarzes Saint-Lauren-Kleid, bei dem vor allem die Ärmel auffallen: Einer mündet in einem Handschuh, während der andere einen langen Schlitz hat und sogar bis zum Boden reicht. Ihren Bob trug das Model ganz schlicht offen und setzte den Fokus auf großen silbernen Ohrschmuck.

Von Justin fehlte auf dem Red Carpet jede Spur. Insgesamt hielt er sich in den vergangenen Wochen komplett aus dem Drama um seine Ex und seine Frau raus. Verdächtig war jedoch eins: An seinem Geburtstag teilte der Sänger auf Instagram einige Bilder seiner Party und befeuerte die Gerüchte: Auf einem Foto zieht Justin ganz bewusst seinen Pulli hoch und zeigt das Tattoo von Selenas Gesicht. Auf anderen Schnappschüssen mit Hailey wirkt er zudem total unglücklich.

Getty Images Hailey Bieber im März 2023

Getty Images Hailey Bieber auf der Vanity Fair Oscar Party 2023

Instagram / justinbieber Justin Bieber und Hailey Bieber, Januar 2023

