Nicole Kidman und Keith Urban züngeln bei den Oscars 2023!

Sie waren besonders verliebt unterwegs! Heute fand wieder das Event Hollywoods statt: Die Oscars! Noch vor der Verleihung zeigten die geladenen Stars, dass sie sich besonders in Schale geschmissen haben. So auch die australische Schauspielerin Nicole Kidman (55) und ihr Ehemann Keith Urban (55). Die "The Others"-Darstellerin begeisterte mit ihrem schwarzen Dress mit besonders hohem Schlitz. Doch der gemeinsame Red-Carpet-Auftritt mit Keith sorgte für noch mehr Aufsehen!

Zunächst posierte das Ehepaar noch etwas braver. Total verliebt schauten sich die Hollywood-Bekanntheit und der Musiker immer wieder an – bis sie es wohl nicht mehr aushalten konnten. Nicole schnappte sich ihren Keith und züngelte ungeniert mit ihm vor den Fotografen rum. Anscheinend konnten sie nicht die Finger voneinander lassen. Sie schienen die ganze Zeit über Händchen zu halten.

Die beiden sind aber schon dafür bekannt, ihre Liebe und Zuneigung nicht hinter verschlossenen Türen zu halten. Schon auf der Pariser Fashion Week im Jahr 2022 hatten sie ihre tiefen Gefühle füreinander zur Schau gestellt. Vor der Balenciaga-Show in der Stadt der Liebe hatten sie sich ebenfalls verliebt abgeknutscht.

Getty Images Keith Urban und Nicole Kidman auf dem Red Carpet der Oscar-Verleihung 2023

Getty Images Keith Urban und Nicole Kidman, Oscars 2023

Getty Images Nicole Kidman und Keith Urban bei der Pariser Fashion Week

