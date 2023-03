Oscars 2023: Dieser Streifen wird zum besten Film gekürt!

Welcher Produzent hat mit seinem Film die Oscar-Jury überzeugt? Die Academy Awards zählen zu den angesehensten Preisen in der Filmindustrie. Deshalb ist es vor allem für die Produzenten eine große Sache, die Auszeichnung in der Kategorie "Bester Film" zu erhalten. Doch wer darf sich in diesem Jahr über den heiß begehrten Award freuen? Der Goldjunge geht an die Produzenten von "Everything Everywhere All at Once"!

Für den Preis wurden die Filme Top Gun: Maverick, "Die Aussprache", "The Banshees of Inisherin", "Triangle of Sadness", "Die Fabelmans", "Im Westen nichts Neues", "Avatar: The Way of Water" und "Tár" nominiert. So hob sich allerdings "Everything Everywhere All at Once" von allen ab, weshalb die Produzenten und die Mitwirkenden den Preis freudestrahlend entgegennahmen. "Es fühlt sich unglaublich an. Es gäbe keinen Film ohne unseren tollen Cast. [...] Danke an die Academy", bedankte sich der Gewinner des Abends.

Tom Cruise hatte an diesem Abend offenbar gut gepokert: Obwohl der "Top Gun"-Streifen nominiert wurde, ließ der Hauptdarsteller und Co-Produzent Tom Cruise (60) die Veranstaltung wegen Dreharbeiten sausen. So verpasste der Schauspieler zwar nicht die Auszeichnung als bester Film, allerdings den Moment, als der Streifen einen Oscar in der Kategorie "Bester Ton" abstaubte.

Anzeige

Reiner Bajo Felix Kammerer, Albrecht Schuch und Edin Hasanovic in "Im Westen Nichts Neues"

Anzeige

Getty Images Cate Blanchett, "Tár"-Darstellerin

Anzeige

Getty Images Tom Cruise bei der Pressekonferenz von "Top Gun: Maverick"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de