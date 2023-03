Trotz Nominierung: Tom Cruise schwänzt die Oscar-Verleihung!

Tom Cruise (60) macht sich wohl einen entspannten Abend. Es ist wieder so weit: Die Oscars werden zum 95. Mal verliehen. Auch in diesem Jahr wurden wieder einige brillante Schauspieler für ihre Darbietung nominiert – so auch Tom für seine Rolle in dem Film Top Gun: Maverick. Schließlich hatte der Action-Streifen ein breites Publikum im vergangenen Jahr auf der ganzen Welt in die Kinos gelockt. Trotz des Erfolges erscheint Tom aber wohl nicht zu der diesjährigen Oscar-Verleihung.

Wie Entertainment Tonight nun bestätigte, wird der 60-Jährige wohl nicht zu dem großen Event erscheinen, obwohl er sich über die Nominierung total gefreut hatte. So soll er sich momentan in Großbritannien befinden, um für den kommenden Teil von "Mission Impossible" vor der Kamera zu stehen. Doch wer wird den Preis entgegennehmen, wenn "Top Gun" einen Preis in der Kategorie "Bester Film" gewinnt? Falls das eintreffen sollte, wird der Produzent Jerry Bruckheimer den goldenen Award entgegennehmen.

Während Tom mit seiner Abwesenheit glänzt, wird Lady Gaga (36) nun wohl doch erscheinen! Vor wenigen Tagen hatte es noch auf der Kippe gestanden, ob die Sängerin den Song "Hold My Hand" auf der Veranstaltung performen wird. Jetzt wurde jedoch spekuliert, dass die Beauty das Publikum mit dem Titelsong des Films "Top Gun" verzaubern werde.

Anzeige

Getty Images Tom Cruise, Juni 2022

Anzeige

Getty Images Tom Cruise im Juni 2022 in Seoul

Anzeige

Getty Images Lady Gaga im März 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de