Wegen Gerard? Shakira weinend in Öffentlichkeit gesichtet

Was hat Shakira (46) zum Weinen gebracht? Vergangenes Jahr hatte sich die Sängerin von ihrem Mann Gerard Piqué (36) getrennt, nachdem er sie betrogen hatte. Die darauffolgenden Monate waren für die Sängerin alles andere als leicht. Immerhin kam der Kicker kurz nach dem Liebes-Aus mit seiner Affäre Clara Chia Martí zusammen. Nun wurde die "Can't Remember to Forget You"-Interpretin ziemlich aufgelöst in der Öffentlichkeit gesichtet.

Am Freitag besuchte die Sängerin den M&Ms-Laden in New York. Dort wurde sie von einem Fan in ein Gespräch verwickelt. Worüber die beiden Frauen sprachen, ist nicht bekannt, doch der Inhalt der Unterhaltung ließ die Sängerin sichtlich emotional werden: Sie fing sogar in der Öffentlichkeit an zu weinen, wie Aufnahmen zeigen, die unter anderem Gala vorliegen. Spielt hier etwa ihr Ex eine Rolle?

Immerhin sollen der Fußballer und seine neue Liebe Clara schon übers Heiraten sprechen. Augenzeugen haben die beiden in einem Restaurant beobachtet. Sie wollen auch ein Gespräch mitbekommen haben, indem Gerard und Clara über eine Eheschließung gesprochen haben. "Sie möchte zu keinem Zeitpunkt, dass es eine prunkvolle Hochzeit wird. Sie stellt sich vor, dass es etwas sehr Intimes, Privates und Vertrautes wird", erzählt die Moderatorin Mónica Vergara in der spanischen Sendung Fiesta.

Shakira, Sängerin

Shakira, Sängerin

Gerard Piqué und seine neue Freundin

