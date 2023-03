An seinem Geburtstag: Kris Jenner lobt Tristan Thompson

Kris Jenner (67) widmet einige rührende Worte an den Ex ihrer Tochter. Tristan Thompson (32) hatte in den vergangenen Monaten mit seinen zahlreichen Affären immer wieder für Schlagzeilen gesorgt. So betrog der einstige Basketballprofi Khloé Kardashian (38) unter anderem, während das einstige Paar ihren zweiten gemeinsamen Nachwuchs per Leihmutter erwartet hatte. Inzwischen scheinen die Kardashians dem Sportler jedoch wieder verziehen zu haben. Zu seinem Geburtstag richtet Familienoberhaupt Kris einige emotionale Zeilen an den Ex ihrer Tochter!

Via Instagram lässt Kris dem Vater ihrer zwei Enkel rührende Worte zu dessen Geburtstag zukommen. "Du siehst das Glas immer halb voll und es war so toll, dich als Vater, Freund, Bruder, Onkel und Sohn wachsen zu sehen. [...] Du hast diese Herausforderungen als Chance genutzt, um dich Tag für Tag zu verbessern", lauten die wertschätzenden Geburtstagsgrüße an Tristan. Scheint ganz so, als hätte die 67-Jährige dem untreuen Ex-Partner ihrer Tochter Khloé verziehen.

Auch nach dem plötzlichen Tod von Tristans Mutter stand Kris ihrem einstigen Schwiegersohn bei. "Du warst die erstaunlichste, hingebungsvollste und selbstloseste Mutter und eine so liebevolle, freundliche und fabelhafte Großmutter", schwärmte die The Kardashians-Darstellerin über die verstorbene Mutter des Ex-NBA-Stars und machte dabei ganz deutlich, wie sehr sie in dieser schweren Zeit für Tristan da sein wolle.

Instagram / realtristan13 Tristan Thompson und Khloé Kardashian, US-Stars

Instagram / krisjenner Tristan Thompson und Kris Jenner

Instagram / krisjenner Andrea, Tristan Thompson, Kris Jenner und Khloé Kardashian

