Mit Streuselkuchen: So verarbeitete Hansi Flick das WM-Aus

Wie hat sich Hansi Flick (58) von diesem Schock erholt? Die Deutschen sind bei der WM 2022 in Katar in der Vorrunde ausgeschieden. Die Enttäuschung darüber ist groß – auch bei Thomas Müller (33). Der Stürmerstar des FC Bayern München verbarg seine Trauer über das frühe Ausscheiden des DFB-Teams nicht. Er deutete dann sogar sein mögliches Karriereende in der Nationalmannschaft an – ruderte kurz darauf allerdings wieder zurück. Das WM-Aus hat er inzwischen wohl verkraftet – ebenso wie Trainer Hansi.

"Morgens in Ruhe Atemübungen zu machen, statt aufs Handy zu schauen – das kann ich nur empfehlen", sagte der Bundestrainer in einem Interview der Süddeutschen Zeitung. Aber nicht nur das half Hansi über die Enttäuschung hinweg: "Ich habe viel gelesen, Yoga gemacht, mich gut ernährt, auch meditiert", erzählte der 58-Jährige weiter. Aber auch etwas anderes gab ihm Rückhalt: "Zugleich war die Familie auch der Ort, an dem ich allen Ärger vergessen konnte. Apfel-Streuselkuchen backen mit den Enkeln – da vergisst man alles, was einen bedrängt", fügte er abschließend hinzu.

Aber auch den Kader hat Hansi nach dem frühen Aus überarbeitet. Thomas ist eigentlich seit Jahren fester Bestandteil des DFB-Teams. Doch nun wurde der Kicker vorerst nicht berücksichtigt. "Thomas wird bei den nächsten beiden Maßnahmen nicht dabei sein. Das ist mit ihm besprochen, ich möchte jüngeren Spielern bei der Nationalmannschaft eine Chance geben", so Trainer Hansi.

Anzeige

Getty Images Hansi Flick, Fußballbundestrainer

Anzeige

Getty Images Hansi Flick, Fußballbundestrainer

Anzeige

Getty Images Hansi Flick und Thomas Müller, Oktober 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de