Nach ihrem "Unter uns"-Aus: Nina Weisz meldet sich zu Wort

Nina Weisz (45) äußert sich erstmals nach ihrem Aus bei Unter uns! Über zwei Jahre lang begeisterte die Schauspielerin als Corinna Weigel die Fans der Vorabendserie. Doch nun mussten die Zuschauer von der beliebten Rolle Abschied nehmen: Die Biologin stirbt einen tragischen Serientod, womit Nina der Daily endgültig den Rücken kehrt. Jetzt spricht Nina zum ersten Mal über ihren "Unter uns"-Exit!

In einem Interview mit RTL machte die 45-Jährige jetzt deutlich, dass sie die Zeit am Set der Daily in guter Erinnerung behalten wird: "Ich nehme beruflich und privat so viel mit. Wir sind geschult, so schnell zu sein. Das ist eine Arbeitsweise, die ich nirgendwo hätte erfahren können." Aber auch die "Unter uns"-Crew und ihre Schauspielkollegen wird Nina sicherlich vermissen: "Es haben sich vor und hinter der Kamera Freundschaften gebildet!"

Während ihrer Zeit bei "Unter uns" pendelte Nina stets zwischen Köln und ihrer Heimat Berlin – das soll sich jetzt ändern: Die Dreifach-Mama möchte sich endgültig in der deutschen Hauptstadt niederlassen! Einen ersten Plan für ihre Zukunft habe sie ebenfalls: "Ich werde einen Social-Detox machen. Einfach auf Null runterfahren. Das kann meinetwegen auch nur eine Woche sein. Und danach bin ich voller Vorfreude auf das, was kommt."

