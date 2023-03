Nach Oscar-Sieg: Michelle Yeoh rief direkt ihre Mutter an!

Sie wollte nur mit einer Person sprechen! "Everything Everywhere All at Once" konnte bei der diesjährigen Oscar-Verleihung ganze sieben Preise abstauben. Neben der Auszeichnung für die "Beste Nebendarstellerin", über die sich Jamie Lee Curtis (64) freuen durfte, gewann der Film auch den Oscar für die "Beste Hauptdarstellerin": Michelle Yeoh (60) erhielt ihren ersten Goldjungen. In ihrer Dankesrede zeigte sich die Schauspielerin sehr emotional. Nach dem Sieg rief Michelle sofort ihre Mutter an!

Der Video-Anruf wurde in einem süßen Video festgehalten. Darauf zeigt Michelle ihre goldene Statue in die Kamera und schickt ihrer Mama Unmengen an Luftküssen. Die sitzt währenddessen in Kuala Lumpur auf einer Oscar-Watch-Party und ist völlig aus dem Häuschen: Strahlend wirft sie die Faust in die Luft und zeigt immer wieder den Daumen nach oben.

Schon in ihrer Dankesrede hatte die Schauspielerin den Preis an sie gerichtet: "Ich muss das meiner Mutter widmen – allen Müttern auf der Welt – denn sie sind wirklich die Superhelden. Und ohne sie wäre niemand von uns heute Abend hier." Die Auszeichnung bedeutet nicht nur für Michelle enorm viel: Sie ist die erste asiatische Schauspielerin, die für einen Oscar nominiert worden war.

Getty Images Der "Everything Everywhere All at Once"-Cast bei den Oscars 2023

Getty Images Michelle Yeoh, "Everything Everywhere All at Once"-Darstellerin

Getty Images Michelle Yeoh bei den Oscars 2023

