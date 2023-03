Nicole Kidman und Keith Urban züngeln: Fans sind begeistert!

Nicole Kidman (55) und Keith Urban (55) sind noch verliebt wie am ersten Tag! Daran ließen sie die Zuschauer der diesjährigen Oscar-Verleihung teilhaben. Die "Der verlorene Sohn"-Darstellerin und ihr Ehemann präsentierten nicht nur ihre umwerfenden Looks auf dem roten Teppich – sondern auch ihre Zungen. In ihrem schwarzen Dress gab die Schauspielerin dem Country-Sänger einen leidenschaftlichen Kuss. Und während Nicole und Keith züngelten, was das Zeug hält, flippte das Netz völlig aus!

"Sie ist so gut, es gäbe keine Oscar-Verleihung, bei der Nicole nicht zu einem Meme wird", schreibt ein begeisterter User bei Twitter. Ein anderer postet: "Ich liebe es, wie sie einander genießen." Ein dritter Zuschauer hingegen fragt sich belustigt: "Ist Nicole schon betrunken?"

Die Liebe der beiden hält schon sehr lange an: Seit 2006 sind Nicole und Keith verheiratet. In einem früheren Interview mit CBS Mornings hatte die Schauspielerin geäußert: "Es ist das Beste, was mir je passiert ist. Dieser Mann ist das Beste, was mit je passiert ist." Ihre Liebe krönten die beiden mit ihren Töchtern: Sunday Rose (14) und Faith Margaret (12).

Getty Images Keith Urban und Nicole Kidman auf dem Red Carpet der Oscar-Verleihung 2023

Getty Images Nicole Kidman und Keith Urban bei der Pariser Fashion Week

GV5/©2012 RAMEY PHOTO Faith Margaret, Nicole Kidman, Sunday Rose und Keith Urban, 2012

