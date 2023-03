Oscars geschwänzt: Fehlte Tom Cruise wegen Nicole Kidman?

Hat Tom Cruise' (60) Abwesenheit etwa was mit Nicole Kidman (55) zu tun? Mit seinem Action-Blockbuster Top Gun: Maverick war der US-Schauspieler gleich mehrfach bei den diesjährigen Oscars nominiert. Doch bei der Verleihung fehlte der Schauspieler. Als Grund wurden die Dreharbeiten seines neuen "Mission Impossible"-Streifens in Großbritannien genannt. Doch eigentlich soll etwas ganz anderes ausschlaggebend gewesen sein: Tom wollte wohl eine unangenehme Begegnung mit seiner Ex Nicole Kidman vermeiden.

Insider behaupteten gegenüber Daily Mail, dass der eigentliche Grund für Toms Abwesenheit Nicole gewesen ist. Nach der Scheidung der beiden vor über 20 Jahren soll der Hollywoodstar eine peinliche Situation befürchtet haben. Zumal auch Nicoles derzeitiger Ehemann Keith Urban (55) mit von der Partie war. Vermutet wurde auch, dass der 60-Jährige die Verleihung aus verletztem Stolz schwänzte. Er soll enttäuscht gewesen sein, dass er nicht in der Kategorie "Bester Hauptdarsteller" nominiert war. Toms Bekannte stellten sich aber bereits hinter ihn und betonten, seine Abwesenheit liege nur an seinem Terminplan.

Die Trennung von Nicole und Tom soll nicht gerade schön geendet haben. Mitverantwortlich für das Liebes-Aus soll wohl auch seine Mitgliedschaft bei Scientology gewesen sein. Die umstrittene Kirche habe den Eindruck gehabt, dass er durch Nicoles Anwesenheit abgelenkt sei, behauptete Mike Rinder in seinem Buch "A Billion Years: My Escape From a Life in the Highest Ranks of Scientology".

Getty Images Tom Cruise bei einer Oscar-Veranstaltung im Februar 2023 in Beverly Hills

Getty Images Keith Urban und Nicole Kidman bei den Oscars 2023

Getty Images Nicole Kidman und Tom Cruise im Dezember 1998 in New York City

