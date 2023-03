Oscars: Ignorierten sich Austin Butler und Ex Vanessa etwa?

Steckt etwa mehr dahinter? Vanessa Hudgens (34) und Austin Butler (31) galten jahrelang als das Traumpaar schlechthin. Im Jahr 2020 war ihre Liebe dann nach über neun Jahren Beziehung jedoch Geschichte. Inzwischen sind die zwei mit ihren neuen Partnern happy – Vanessa ist sogar frisch verlobt. Austin und Vanessa sollen damals im Guten auseinandergegangen sein. Dennoch würdigten sie sich bei den Oscars keines Blickes – davon sind ihre Fans überzeugt!

Auf TikTok geht gerade ein Video steil durch die Decke. Darauf ist zu erkennen, wie Austin zusammen mit Sharon Stone (65) für ein paar Fotos posiert. Neben ihnen steht Vanessa – als sie erkennt, dass ihr Ex vor ihr steht, geht die 34-Jährige schnurstracks an diesem vorbei, ohne ihn auch nur anzusehen. Ihren Fans brach dieser Clip augenscheinlich das Herz. "Es ist irgendwie traurig zu sehen, dass sie neun Jahre zusammen waren und jetzt wie Fremde wirken", merkte beispielsweise ein User an.

Unabhängig voneinander posierten sie auch auf dem roten Oscar-Teppich für ein paar Schnappschüsse. Vanessa nutzte die Gelegenheit, um zum allerersten Mal ihren Verlobungsring zu präsentieren. Den Klunker im Wert von 234.000 Euro hatte ihr Liebster Cole Tucker (26) ihr im Februar in Paris angesteckt.

Anzeige

Getty Images Vanessa Hudgens im März 2023

Anzeige

Getty Images Austin Butler und Vanessa Hudgens im Dezember 2018

Anzeige

Getty Images Vanessa Hudgens, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de