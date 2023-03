Nach Verlobung: Vanessa Hudgens zeigt bei Oscars ihren Ring!

Vanessa Hudgens (34) präsentiert stolz ihren Verlobungsring! Erst vergangenen Monat hatten die Schauspielerin und ihr Liebster Cole Tucker (26) bekannt gegeben, dass sie heiraten wollen. Heute Nacht werden in Los Angeles wieder einmal die Oscars verliehen. Bereits jetzt trudeln die ersten Stars auf dem Teppich ein. Die High School Musical-Bekanntheit nutze diesen besonderen Anlass, um ihren Klunker zur Schau zu stellen!

Die 34-Jährige sah umwerfend aus, als sie zur Oscarverleihung 2023 im Dolby Theatre in Hollywood eintraf. Die Beauty trug ein enges schwarzes Kleid mit einem weißen Kragen. Die Haare stylte sie zu einer schicken Duttfrisur. Besonders ins Auge sticht das Schmuckstück an Vanessas linker Hand: Ein riesiger Diamant in einem dünnem Gelbgoldband ist das Zeichen ihrer Liebe.

Zuletzt hatte ein Juwelier den Wert des Liebessymbols eingeschätzt. Rund sieben Karat hat der Verlobungsring seiner Schätzung nach und soll etwa 234.000 Euro wert sein. "Ihr Ring ist der Inbegriff des Klassischen", hatte er erklärt. Mit dem ovalen Diamanten habe sich Cole an einen aktuellen Trend gehalten.

Anzeige

Getty Images Vanessa Hudgens, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Vanessa Hudgens, Film-Darstellerin

Anzeige

Getty Images Vanessa Hudgens, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de