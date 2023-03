Peter Andre lässt Princess (15) nicht professionell modeln!

Princess Andre aka Princess Tiaamii (15) wird so bald wohl nicht in der Modelwelt durchstarten! Die schöne Tochter von Ex-Boxenluder Katie Price (44) und Sänger Peter Andre (50) würde gerne modeln – und beweist auf Social Media auch schon regelmäßig, dass sie ein gutes Gespür für Fashion und Make-up hat. Tatsächlich hat die Teenagerin jetzt auch ihren ersten Vertrag mit einer Fashion-Marke an Land gezogen und soll superglücklich darüber sein. Doch Papa Peter sprach nun ein Machtwort: Princess darf noch nicht professionell modeln!

In seiner New Magazine-Kolumne schreibt der Vater: "Es war eine verrückte Woche für Princess, weil sie für Prüfungen gelernt und Angebote von bestimmten Marken bekommen hat. Sie wird die ganze Zeit angefragt, für etwas zu modeln – aber sie macht nur hier und da etwas." Weiter stellt Peter klar: "Nichts, was mit den Schularbeiten kollidiert, da bin ich ziemlich streng."

Wie strikt Peter ist, was den Schutz seiner Tochter angeht, bewies er auch schon in der Vergangenheit: So durfte Princess bis zu ihrem 14. Lebensjahr privat kein Smartphone nutzen – geschweige denn eigene Social-Media-Kanäle führen. Mama Katie untergrub diese Regel jedoch immer wieder und posierte mit ihrer stark geschminkten Tochter auf ihren Profilen.

Princess Andre im Dezember 2022

Princess Andre im Dezember 2022

Princess Tiaamii und ihre Mutter Katie Price

