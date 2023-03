Süße Glückwünsche: Sind Jennifer Hudson und Common ein Paar?

Jennifer Hudson (41) gießt noch einmal Öl ins Feuer! Über das Liebesleben der Schauspielerin kursiert seit vergangenen Juli das Gerücht, dass sie einen neuen Mann an ihrer Seite hat: den Rapper Common (51). Die beiden wurden bereits einige Male während eines gemeinsamen Dinners gesichtet, wobei sie immer ziemlich vertraut miteinander gewirkt hatten. Nun gratulierte Jennifer Common im Netz zum Geburtstag und heizt damit die Gerüchteküche ordentlich an!

Der "Glory"-Interpret ist am vergangenen Montag 51 Jahre alt geworden, weshalb die Moderatorin auf Instagram ein niedliches Bild postete: Sie und der Schauspieler halten sich im Arm und lachen dabei in die Kamera. "Team Jennifer Hudson helft mir, einem der hellsten Lichter, einem Chicagoer und einer Hip-Hop-Legende, dem einzigartigen Common, zum heutigen Geburtstag zu gratulieren!", schwärmte die Beauty von dem Rapper. Das Geburtstagskind teilte den Beitrag in seiner Story und bedankte sich für die lieben Worte.

Die Fans sehen diesen Post als Beweis dafür, dass Jennifer und Common ein Paar sind. "Ihr seid echt süß zusammen", lautete einer der unzähligen Kommentare. "Du hast uns damit eine kleine Vorstellung von dir und deinem Freund gegeben", freute sich ein anderer User unter dem Beitrag. Doch nicht jeder ihrer Follower reagierte begeistert: "Ihr neuer Liebhaber? Ich hoffe nicht, sie hat echt was Besseres verdient."

Getty Images Jennifer Hudson bei den Grammys 2023

Getty Images Jennifer Hudson im November 2022

Getty Images Common bei der Oscarverleihung 2018

