Trotz Trennung: Cathy & Mats Hummels sind "cool miteinander"

Trotz Scheidung sind Cathy (35) und Mats Hummels (34) ein eingespieltes Team! Monatelang wurde spekuliert, dass die Influencerin und der Fußballstar nicht mehr zusammen seien. Im November vergangenen Jahres bestätigte Cathy in ihrer Doku "Cathy Hummels – Alles auf Anfang" dann offiziell das Ehe-Aus. Mittlerweile ist das Ex-Paar geschieden. Für ihren gemeinsamen Sohn Ludwig (5) ziehen die beiden dennoch an einem Strang. Wie gut sich Cathy und Mats auch weiterhin verstehen, bewiesen sie jetzt erneut!

In einer Story auf Instagram teilte die 35-Jährige ein lässiges Video mit ihrem Ex – anscheinend genossen Cathy und Mats einen ausgiebigen Shoppingtag: "Oh Gott, ja – geschieden, aber immer noch cool miteinander!" Aufgenommen wurde der kurze Clip von niemand Geringerem als Söhnchen Ludwig.

Dass der Kleine trotz der Trennung seinen Papa regelmäßig sieht, ist Cathy besonders wichtig. Wenn das aber mal nicht persönlich möglich ist, lässt sich die Kampf der Realitystars-Moderatorin etwas anderes einfallen: Erst vor wenigen Tagen teilte sie ebenfalls auf der Social-Media-Plattform einen Clip, in dem Cathy und Ludwig gemeinsam ein Spiel von Mats anschauen. "Ludwig ist Papas größter Fan. Ich unterstütze ihn so gut ich kann, dass er viel von seinem Papa sieht. Ja, trotz Scheidung", schrieb Cathy dazu.

Instagram / aussenrist15 Mats, Cathy und Ludwig Hummels an Silvester 2022

Instagram / cathyhummels Cathy und Mats Hummels im Dezember 2022

Instagram / cathyhummels Ludwig Hummels und Cathy Hummels im März 2023

