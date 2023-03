Auch Heidi Klum bekommt beim GNTM-Umstyling eine neue Frisur

Heidi Klum (49) nimmt in diesem Jahr selbst auf den gefürchteten Umstyling-Stühlen Platz! In dieser Woche steht bei Germany's next Topmodel endlich die berühmt-berüchtigte Umstyling-Folge an: Wie in jedem Jahr sucht sich die Modelmama für einige ihrer Schützlinge ausgefallene Looks aus. Doch nicht nur den GNTM-Kandidatinnen geht es beim großen Umstyling an die Haare – auch Heidi bekommt eine neue Frisur verpasst!

In einem Trailer, den Heidi auf ihrem Instagram-Profil veröffentlichte, setzen die Stylisten nicht nur bei den Nachwuchsmodels die Schere an – auch die Chefjurorin wagt wohl eine Typveränderung. "Heidi bekommt ihre Haare ab!", staunt eine Kandidatin, während sich die GNTM-Chefin voller Vorfreude selbst auf den Stuhl setzt.

Eine allzu krasse Veränderung wagt Heidi beim GNTM-Umstyling aber wohl nicht. Im Vergleich zu ihrer Frisur bei den Dreharbeiten trägt sie ihre Haare mittlerweile nur ein Stück kürzer: Beim GNTM-Start reichte ihr die Mähne noch bis deutlich unter die Brust – inzwischen haben ihre Haare ungefähr Brustlänge.

Heidi Klum bei den MTV Movie & TV Awards 2021

Heidi Klum am Set von "Germany's next Topmodel"

Heidi Klum, TV-Bekanntheit

