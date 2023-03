Heidi Klum teilt Trailer: So krass wird das GNTM-Umstyling!

Bei Germany's next Topmodel steht das berühmt-berüchtigte Umstyling an! Im Rahmen der 18. Staffel ihrer Castingshow sucht Heidi Klum (49) im Moment wieder nach dem schönsten Mädchen Deutschlands. Im bisherigen Verlauf der Folgen bekamen die Nachwuchsmodels aber noch keine neuen Looks verpasst. Das ändert sich jetzt schon bald: Jetzt veröffentlichte Heidi nämlich den ersten Trailer zu dem diesjährigen Umstyling – und das sorgt bei den Kandidatinnen mal wieder für ordentlich Tränen!

Auf ihrem Instagram-Profil teilte Heidi jetzt einen kurzen Clip, in dem die Fans einen ersten Eindruck vom diesjährigen Umstyling bekommen. "Schnipp, Schnapp, Haare ab! Umstyling – los geht's!", kündigt die Chefjurorin in dem Video voller Vorfreude an. Doch bei den Kandidatinnen sorgt der Termin vor allem für geschockte Blicke und Tränen. "Mir wird ganz schlecht", weint die Teilnehmerin Sarah beispielsweise.

Und auch in diesem Jahr bekommen einige GNTM-Girls wohl wieder besonders ausgefallene Frisuren verpasst! "Das ist richtiges Kaugummi-Rosa", stellt Cassy fest, als einer ihrer Mitstreiterinnen Farbe auf die Haare aufgetragen wird. Zudem fragt sich eine weitere Teilnehmerin: "Ist das ein Vokuhila?"

Instagram / sarahbenkhoff Sarah Benkhoff, GNTM-Kandidatin 2023

Getty Images Heidi Klum, Januar 2023

ProSieben / Richard Hübner Die GNTM-Teilnehmerin Cassy

