Expertin Sandra hat "Hochzeit auf den ersten Blick"-Jubiläum

Dr. Sandra Köhldorfer (41) hat einen Grund zum Feiern! Seit zehn Jahren steht die Psychotherapeutin als Expertin für Hochzeit auf den ersten Blick vor der Kamera. Gemeinsam mit dem Psychologen Markus Ernst und der Sexualtherapeutin Beate Quinn analysiert sie die Bewerber des Flirtformats anhand verschiedener Tests und Gespräche. Daraufhin werden potenzielle Matches erstellt, die dann vor dem Traualtar zum ersten Mal aufeinandertreffen. Nun blickte Sandra auf ihre Anfänge in der Show zurück.

"Zehn Jahre 'Hochzeit auf den ersten Blick', zehn Jahre in den Medien", schrieb die Berlinerin zu einer Bilderreihe auf Instagram. Bevor ihre TV-Präsenz startete, war die einstige Intensivkrankenschwester am Höhepunkt ihrer zweiten Karriere angekommen: "Ich wurde in Deutschland als Psychologische Psychotherapeutin eingetragen, war Psychoanalytikerin in freier Praxis in Berlin, Doktorin der Psychotherapiewissenschaft und hatte viele Spezialisierungen." Ihre Berliner Praxis sei zu dem Zeitpunkt drei Monate geöffnet gewesen. Sie hatte bereits viele Patienten und von den Krankenkassen trudelte das erste Geld für Psychotherapien ein. Sandra habe zu diesem Zeitpunkt gedacht, endlich angekommen zu sein. "Genau in diesem Moment klingelte das Telefon. [...] Es war eine Produktionsfirma. Es ginge um ein neues TV-Format, das in Cannes den Preis für das beste Dokutainment erhielt. Sie wollen es hier in Deutschland probieren. Ich schaute mir die erste Version aus Dänemark an. Für mich war klar: Das ist es!", erinnerte sich die 41-Jährige.

Ihre Zusage bereut sie offenbar nicht: "Ich hatte lange Zeit unfassbare Ängste, was meinen Beruf angeht. Eine Psychotherapeutin im TV!? Ein (leider) ohnehin schwieriges Feld. Aber ich riskierte es und auch zehn Jahre später liebe ich mein berufliches Match." Heute sei Sandra überzeugt davon, dass sich Arbeit für die Liebe immer lohne.

Die "Hochzeit auf den ersten Blick"-Experten Markus Ernst, Dr. Sandra Köhldorfer und Beate Quinn

Dr. Sandra Köhldorfer im Jahr 2013

Dr. Sandra Köhldorfer während der "Hochzeit auf den ersten Blick"-Dreharbeiten 2023

