Frieden zwischen Vanessa Hudgens und ihrem Ex Austin Butler?

Setzt sie damit ein Friedenszeichen? Auf der Afterparty der Oscars war Vanessa Hudgens (34) ihrem ehemaligen Partner Austin Butler (31) begegnet. Der flüchtige Moment wurde in einem Video festgehalten: Als die Schauspielerin bemerkt, dass ihr Ex fast neben ihr steht, geht sie schnell weg. Seitdem wundern sich die Fans, ob die beiden nach ihrer neunjährigen Beziehung im Bösen auseinandergegangen sind. Doch nun sendet Vanessa eine klare Botschaft!

Der Moderator der diesjährigen Oscars Jimmy Kimmel (55), hatte Malala Yousafzai (25) bei der Verleihung zu ihrer Meinung über das Spuckdrama von Harry Styles (29) und Chris Pine (42) gefragt. Die schlagfertige Antwort der Nobelpreisträgerin: "Ich rede nur über Frieden." Vanessa postet genau diesen Bildausschnitt der Aktivistin auf Instagram und schreibt dazu: "Lasst uns alle auf den 'Ich rede nur über Frieden'-Zug aufspringen. Ok?" Ob sie die Zweifel ihrer Follower damit aus dem Weg räumen konnte?

Ihren Fans brach der Clip nämlich augenscheinlich das Herz. "Es ist irgendwie traurig zu sehen, dass sie neun Jahre zusammen waren und jetzt wie Fremde wirken", merkte beispielsweise ein User an. Auf dem TikTok-Video ist zu erkennen, wie Austin zusammen mit Sharon Stone (65) für ein paar Fotos posiert. Neben ihnen steht Vanessa – als sie erkennt, dass ihr Ex vor ihr steht, geht die 34-Jährige schnurstracks an diesem vorbei, ohne ihn auch nur anzusehen.

Anzeige

Getty Images Vanessa Hudgens auf einem Event im November 2022

Anzeige

ActionPress Austin Butler, Vanessa Hudgens und Sharon Stone im März 2023

Anzeige

Getty Images Austin Butler und Vanessa Hudgens im Dezember 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de