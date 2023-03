Jennifer Lopez trägt ihren Liebsten Ben Affleck um den Hals!

Jeder soll sehen, wem Jennifer Lopez' (53)' Herz gehört! Die Sängerin und ihr Liebster Ben Affleck (50) sorgten im vergangenen Jahr für das Liebes-Comeback schlechthin. Die beiden war bereits von 2002 bis 2004 ein Paar gewesen. Nach fast 20 Jahren und gescheiterten Ehen mit anderen Partnern fanden die beiden wieder zueinander. Vergangenen Sommer gaben sie sich das Jawort. Ihre Liebe präsentiert J.Lo jetzt ganz stolz mit einer Kette, die den Namen ihres Liebsten ziert.

Auf Instagram teilte die 53-Jährige ein Video, in welchem sie ihren Followern ihre Hautpflegeroutine präsentieren will. Dabei trägt sie nichts als ein Handtuch um den Körper und eins auf dem Kopf gebunden. Doch die Fans der gebürtigen New Yorkerin interessierten sich weniger für ihre Pflegeprodukte, sondern eher für das, was um ihren Hals baumelt. Die "Shotgun Wedding"-Darstellerin trägt den Namen ihres Mannes in goldenen Buchstaben als Kette um den Hals!

Die Eheleute mögen wohl generell öffentliche Liebesbeweise. Vergangenen Monat hatten die Turteltauben sich gegenseitig für immer und ewig unter ihrer Haut verewigt. Es handelt sich jedoch um zwei verschiedene Motive: Jennifers Tattoo ist ein Unendlichkeits-Symbol und Bens Design sind zwei übereinanderliegende Pfeile.

Instagram / jlo Jennifer Lopez und Ben Affleck, 2023

Instagram / jlo Ben Affleck und Jennifer Lopez

Instagram / jlo Jennifer Lopez im Jahr 2023

