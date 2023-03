Kein Mann: Natascha Ochsenknecht nimmt Singleleben mit Humor

Natascha Ochsenknecht (58) beweist mal wieder, wie viel Humor sie hat! Das Model ist erneut fleißig am Durchstarten, denn für sie und ihre Familie läuft es beruflich aktuell ziemlich rund. Seit einigen Wochen können Fans die zweite Staffel ihrer Reality-TV-Show Diese Ochsenknechts verfolgen. Während es karrieremäßig bei der dreifachen Mutter gut aussieht, ist in ihrem Liebesleben eher das Gegenteil der Fall. Doch Natascha nimmt's gelassen und macht sich einen Spaß daraus!

In ihrer Instagram-Story hält die 58-Jährige ihre Follower regelmäßig auf dem Laufenden und zeigt gerne Einblicke in ihren Alltag. Auch an der Umgestaltung ihres Wohnzimmers wollte die Blondine ihre Follower teilhaben lassen – hierfür schmiss sie sich in eine Arbeitslatzhose. Bei diesem Anblick konnte sich Natascha offensichtlich einen kleinen Scherz nicht verkneifen und nahm sich selbst auf den Arm: "Mein neues Tinder-Profilfoto."

Witz hin oder her – Natascha ist jedenfalls für einen neuen Partner an ihrer Seite mehr als bereit. Das betonte sie gegenüber Promiflash: "Wenn irgendwann ein Typ vor mir steht, wo ich sage 'Oh mein Gott'. [...] Da bin ich jetzt auch bereit zu sagen, da kann man auch mal austesten, funktioniert das mal wieder irgendwie, so einen Weg mit jemandem gemeinsam zu gehen."

Instagram / nataschaochsenknecht Natascha Ochsenknecht, Model

Getty Images Natascha Ochsenknecht auf einem Event in Bonn

Instagram / nataschaochsenknecht Natascha Ochsenknecht, Februar 2027

