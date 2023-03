Knochenbrühe: Gwyneth Paltrow schockt mit ihrem Essensplan!

Damit löste Gwyneth Paltrow (50) eine Welle der Empörung aus! Die US-amerikanische Schauspielerin ist bekannt dafür, extrem auf einen gesunden Lebensstil zu achten. Auf ihrem eigenen Blog namens Goop gibt die Ex-Frau von Chris Martin (46) Tipps für einen gesundheitsfördernden Lebensstil – auch Gerichte mit viel Gemüse, gesunden Kohlenhydraten und wenig Fett sind dort aufgeführt. Nun verriet Gwyneth, was sie am Tag so zu sich nimmt – und das Netz reagierte geschockt!

In dem Podcast "The Art Of Being Well" legte die 50-Jährige nun ihren täglichen Speiseplan offen. So beginne sie gegen 12 Uhr mit einer Tasse Kaffee. Zum späten Mittag esse Gwyneth wahnsinnig gerne Suppe – auch Brühe. "Ich esse momentan sehr oft Knochenbrühe zum Mittag", erklärte der Goop-CEO. Nach einer Stunde Sport und dem Gang in die Sauna würde sie dann abends nur noch Gemüse zu sich nehmen, um ausreichend zu detoxen. Im Netz löst sie damit einen Shitstorm aus. "Knochensuppe besteht fast nur aus Wasser", merkte ein User an.

Andere wetterten in den Kommentaren sogar noch heftiger gegen Gwyneth. "Das, was sie sagt, ist extrem problematisch. Junge Frauen oder Mädchen denken, dass das der Standard ist, wenn jemand so Bekanntes wie sie das sagt", schoss jemand gegen die Schauspielerin. Diese äußerte sich zu dem Shitstorm bisher noch nicht.

Instagram / gwynethpaltrow Gwyneth Paltrow im Oktober 2022

Getty Images Gwyneth Paltrow bei einem Event in Beverly Hills im Oktober 2022

Instagram / gwynethpaltrow Gwyneth Paltrow, Schauspielerin

