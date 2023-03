Mama-Alltag mit fünf Kids: Stacey Solomon ist stolz auf sich

Stacey Solomon (33) wuppt den Alltagsstress mit ihrer Rasselbande! Die britische Musikerin und ihr Mann Joe Swash hatten im Februar 2023 ihr drittes gemeinsames Kind auf der Welt begrüßen dürfen. Zusätzlich zu den drei Kids zieht die einstige X Factor-Kandidatin auch noch zwei Söhne aus einer vorherigen Beziehung groß. Zurzeit läuft es mit dem Nachwuchs wohl wie geschmiert: Stacey ist im Moment nämlich so richtig stolz darauf, wie gut sie den Alltag mit fünf Kindern meistert!

"Ich bin stolz. Ich fühle mich, als hätte ich mich heute übertroffen. Nehmt es mir nicht übel, wenn ich überheblich klinge, aber ich habe mich heute wie ein Superheld gefühlt", betonte Stacey jetzt auf ihrem Instagram-Profil. Aber was hat die fünffache Mutter denn eigentlich alles erledigt? Sie habe nicht nur ihre älteren Kids in die Schule gebracht, sondern sei anschließend auch mit ihrem jüngeren Nachwuchs in die Bibliothek, zum Schwimmunterricht und zu einer Babygruppe. Zudem habe sie abends dann auch noch gekocht.

Doch so voller Stolz ist Stacey im Alltag nicht immer – im Gegenteil! Die 33-Jährige hatte in der Vergangenheit bereits erklärt, dass sie oftmals negativ über sich denke. "Aus irgendeinem Grund fällt es mir in letzter Zeit leicht, mir einzureden, dass ich versage oder einen miserablen Job mache", hatte die "Breath Away"-Interpretin gegrübelt.

Instagram / staceysolomon Stacey Solomon, Sängerin

Instagram / staceysolomon Stacey Solomon, ihr Mann Joe und ihre Tochter im Februar 2023

Instagram / staceysolomon Stacey Solomon im Oktober 2022

