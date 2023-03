Nina Weisz' "Unter uns"-Aus: So war es für Serientochter!

Wie ging es Carina Koller (26) während dieser schweren Unter uns-Szenen? Über zwei Jahre lang stand die Schauspielerin gemeinsam mit Nina Weisz (45) als Mutter-Tochter-Duo vor der Kamera. Doch nun musste die Cecilia-Weigel-Darstellerin von ihrer Serienmutter Abschied nehmen: Ninas Rolle stirbt einen tragischen Serientod, womit sich die gebürtige Berlinerin vom Set der Daily Soap verabschiedet. Aber was sagt eigentlich Carina zu Ninas "Unter uns"-Aus?

Während eines Q&As auf Instagram wollte ein Follower von der Beauty wissen, was sie vom Ausstieg ihrer Serienmutter hält: "[Ich] habe am Set [...] noch nie so viel geheult – sowohl in der Rolle als auch privat!" Carina sei "supertraurig", dass sie nun nicht mehr jeden Tag mit Nina drehe. "Aber sie ist ja 'nur' in Berlin. Von daher werde ich hoffentlich irgendwann darüber hinwegkommen – und Cilly hoffentlich auch."

Während ihrer Zeit bei "Unter uns" pendelte die 45-Jährige stets zwischen der deutschen Hauptstadt und dem Drehort in Köln hin und her. Nach ihrem Ausstieg zieht es Nina nun endgültig nach Berlin zurück. Dort hat sie auch schon einige Pläne: "Ich werde einen Social-Detox machen. Einfach auf null runterfahren. Das kann meinetwegen auch nur eine Woche sein. Und danach bin ich voller Vorfreude auf das, was kommt", verriet Nina in einem RTL-Interview.

Alle alten und neuen "Unter uns"-Folgen sind auf RTL+ abrufbar.

Anzeige

RTL / Stefan Behrens Der "Unter uns"-Cast

Anzeige

Instagram / carina_koller Carina Koller, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Nina Weisz am "Unter uns"-Set

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de