Ein Jahr nach Mini-Schlaganfall: Hailey Bieber erinnert sich

Sie ist froh, dass alles gut ging! Hailey Bieber (26) schockierte 2022 ihre Fans mit der Nachricht, dass sie wegen eines Blutgerinnsels ins Krankenhaus eingeliefert werden musste. Die Laufsteg-Beauty schilderte im Nachhinein, dass sie mit ihrem Liebsten Justin Bieber (29) am Frühstückstisch gesessen habe, als sie plötzlich Symptome wie bei einem Schlaganfall bemerkt hatte. Knapp ein Jahr danach erinnert Hailey nun an den Schreckmoment!

Via Instagram erklärt die Blondine: "Ich kann nicht glauben, dass es schon ein Jahr her ist, als ich diesen kleinen Schlaganfall erlitten habe. Er hat zu meiner PFO-Diagnose geführt." Die Hollywood-Schönheit wolle nun Aufklärungsarbeit betreiben, meint sie. Hailey schildert: "Der Vorfall veränderte mein Leben und ich möchte alle Informationen teilen, die ich mir über PFO aneignen konnte."

Wer in der schwierigen Zeit dem Model stets beistand, war ihr Partner Justin. Auch dieser hatte im vergangenen Jahr gesundheitliche Beschwerden: Der Popstar litt plötzlich an einer Lähmung, die große Teile seines Gesichts betraf. Für Hailey und Justin sei es selbstverständlich, sich gegenseitig in Krisenzeiten zu unterstützen, heißt es.

Getty Images Hailey Bieber auf der Met Gala

Getty Images Hailey Bieber im Jahr 2020

Getty Images Justin Bieber und Hailey Bieber auf dem Red Carpet

