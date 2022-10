So läuft die Zusammenarbeit von Noah Becker und Bruder Elias

Ist bei Noah Becker (28) und seinem Bruder Elias (23) immer alles harmonisch? Der älteste Sohn von Boris (54) und Barbara Becker (55) ist bereits seit Jahren als DJ im Musikgeschäft erfolgreich und arbeitete sogar schon mit Lenny Kravitz (58) zusammen. Für sein neustes Projekt holte er sich seinen Bruder ins Boot: Unter "Noah and Elias" machen die beiden jetzt gemeinsam Musik. Nun verriet ihre Mutter, ob dabei auch mal die Fetzen fliegen.

Gegenüber Bunte plauderte Barbara aus, dass die Zusammenarbeit ihrer Kids keineswegs immer harmonisch ablaufe – doch das sei kein Problem. "Ich glaube, das gehört dazu, voneinander zu lernen. Man muss sich ja nicht immer fetzen, aber man kann auch unterschiedlicher Meinung sein – und das sehr kultiviert", stellte sie klar. Bei Noah und Elias' Musik könne man stets "gute Laune, zertanzte Schuhe und viel Spaß" erwarten.

Noah und Elias wollen nun richtig durchstarten und sind im vergangenen Sommer auch schon bei einigen Veranstaltungen aufgetreten: So spielten sie zum Beispiel bei einem Open-Air-Konzert in der Nähe von Berlin und auch bei einem weiteren Festival in Deutschland.

Instagram / barbarabeckersworld Elias und Noah Becker, Söhne von Boris Becker

Instagram / barbarabeckersworld Elias, Barbara und Noah Becker, Mai 2022

Getty Images Elias und Barbara Becker im Juni 2022 in Berlin

