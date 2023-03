"Let's Dance"-Chryssanthi schwärmt: Tom tanzt jetzt auch!

Chryssanthi Kavazi (34) und Tom Beck (45) sind aktuell ganz musikalisch unterwegs! Seit 2015 sind die GZSZ-Darstellerin und der Schauspieler ein Liebespaar. Drei Jahre später heirateten sie und sind inzwischen Eltern eines Sohnes. Aktuell trainiert Chryssanthi mit Vadim Garbuzov (35) ganz fleißig für Let's Dance. Doch auch ihr Ehemann Tom ist nicht ganz untätig gewesen. Jetzt schwärmte die Schauspielerin von seinen Performance-Künsten!

Während Chryssanthi bei "Let's Dance" zu sehen ist, nimmt Tom an der Show "Song Clash" teil, die seit dem 14. März auf Vox läuft. In der Sendung performen Prominente, die keinen musikalischen Hintergrund haben, zu großen Hits. Dabei müssen sie selbst tanzen und singen. Tom sang den Song "I Wanna Dance With Somebody" von Whitney Houston (✝48) und haute seine Frau damit vom Hocker. "Wenn ich ihn nicht kennen würde, würde ich sagen: Was ein guter Typ, den würde ich mal gerne kennenlernen", schwärmte der Serienstar im RTL-Interview.

Neben Tom zeigen bei "Song Clash" unter anderem auch Moderatorin Annett Möller (44) und Komikerin Mirja Boes (51), was sie musikalisch so drauf haben. Mirja sang das Lied "So What" von Pink (43). "Das ist artfremde Haltung, ich singe zwar auf der Bühne, aber ich singe meine Songs. Ich hatte großen Respekt vor dieser Sendung, am Ende hatte ich aber wahnsinnig viel Spaß", strahlte die 51-Jährige.

Getty Images Vadim Garbuzovs und Chryssanthi Kavazi bei "Let's Dance" 2023

Vox Tom Beck bei "Song Clash"

Vox "Song Clash" mit Moderatorin Janin Ullmann

