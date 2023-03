Nach Haarschnitt-Ultimatum für Heidi: GNTM-Sarah steigt aus!

Sarah Benkhoff will ihre Mähne behalten. Heute steht bei Germany's next Topmodel das große Umstyling an – und ein Model nach dem anderen wird mit einem neuen Look überrascht. Während sich einige Kandidatinnen wie Anya auf die frischen Frisuren freuen, fließen natürlich auch wieder viele Tränen – allen voran mal wieder bei der 20-Jährigen. Sarah möchte ihre langen schwarzen Haare unbedingt behalten – und verlässt wegen des Haarschnitts sogar die Show!

Schon zu Beginn der Folge zeigt sich Sarah gar nicht zufrieden, dass sie zum Umstyling gebeten wird: Sie habe lange gebraucht, um sich in ihrer Haut wohlzufühlen, und sei aktuell richtig zufrieden mit ihren Haaren. Auf dem Frisierstuhl stellt sie Heidi Klum (49) dann sogar ein Ultimatum: "Also, ich glaube, einen Bob, der bis zu den Schultern geht in Schwarz, würde ich machen, und alles andere nicht." Doch das lässt die Modelmama natürlich nicht durchgehen: "Wunschkonzert können wir hier nicht machen", stellt sie klar. Dann lässt sie sich aber noch dazu hinreißen, einige Hinweise auf die neue Frisur zu geben: Ein Bob werde es nicht sein und die Frisur schon etwas Besonderes.

Das ist zu viel für Sarah: Auch das gute Zureden der anderen Mädels kann sie nicht mehr von ihrer Entscheidung abbringen – sie verlässt die Show unter zahlreichen Tränen, noch bevor sie das erste Haar lässt. "Mir ist jetzt ein Stein vom Herzen gefallen, auch wenn es immer mein größter Traum war, hier zu sein. [...] Aber ich glaube, ich wäre todunglücklich gewesen mit den Haaren, das bin nicht ich und ich möchte mich danach wohlfühlen", betont die Osnabrückerin. Sich selbst treu zu bleiben, sei ihr wichtiger als jede Show.

Anzeige

ProSieben / Richard Hübner Sarah Benkhoff, GNTM-Kandidatin 2023

Anzeige

ProSieben / Richard Hübner Sarah Benkhoff beim GNTM-Umstyling 2023

Anzeige

Instagram / sarahbenkhoff Sarah Benkhoff, GNTM-Kandidatin 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de