Jannik Kontalis sieht sich als Vater von Yeliz' Tochter Snow

Jannik Kontalis geht in seiner neuen Rolle total auf! Bei Make Love, Fake Love lernte er seine neue Freundin kennen: Seit der Show ist er mit Yeliz Koc (29) zusammen! Das kam allerdings auch mit einer Bedingung, denn die Influencerin ist Mama ihrer Tochter Snow Elanie (1) und der Partner in ihrem Leben soll auch mit ihr gut auskommen. Doch Jannik scheint dafür wie gemacht: Er sieht sich schon als Vater von Snow!

In seiner Instagram-Story schwärmte der Videoproduzent von Yeliz' Tochter. "Ich bin jetzt einfach Daddy und ich liebe es so sehr!", teilte er seinen Followern mit. Er blende wohl schon aus, dass Snow eigentlich das leibliche Kind von Jimi Blue Ochsenknecht (31) ist, der allerdings nicht mehr viel Kontakt zu ihr hat. "Snow ist einfach meine kleine Prinzessin. Und ich sag euch ehrlich, mir ist es völlig egal, ob sie mein Eigenes ist oder nicht. Sie ist einfach so unendlich süß und schenkt einem so viel Liebe – das alles kann man gar nicht in Worte fassen", betonte Jannik.

Auch Yeliz ist total begeistert, wie super sich Jannik mit ihrer Tochter macht. "Ich glaube schon, dass ich den richtigen Partner gefunden habe. Also erst mal liebe ich es, wie Jannik mit meiner Tochter umgeht. Die zwei sind wirklich so verliebt ineinander", schwärmte die einstige Bachelor-Kandidatin kürzlich im RTL-Interview.

Instagram / jannikkontalis Jannik Kontalis und Yeliz Koc

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc mit ihrer Tochter Snow

Instagram / _yelizkoc_ Jannik Kontalis und Yeliz Koc, Influencer

